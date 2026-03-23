Al Centro Donna la presentazione del libro di Irene Villa

L’iniziativa è a cura di Arcigay Livorno, in collaborazione con Agedo Livorno, ed è inserita nel programma del "Marzo Donna" del Comune di Livorno

Mercoledì 25 marzo alle ore 18.30, al Centro Donna (via Strozzi 3), si terrà la presentazione del libro “La minaccia color lavanda. Il lesbismo nella teoria femminista e queer” di Irene Villa. L’autrice dialogherà con Natascia Maesi, presidente nazionale di Arcigay, in un incontro dedicato alla riflessione sul pensiero lesbico all’interno della teoria femminista e queer. Il libro propone una rilettura dei testi classici del femminismo e affronta temi ancora poco esplorati nel contesto italiano, come la maschilità lesbica e le dinamiche butch-femme, offrendo nuovi strumenti per immaginare una politica lesbica trans-affermativa. Mediante un’analisi che attraversa il dibattito filosofico e politico dagli anni Settanta a oggi, Irene Villa mette in luce il ruolo centrale della riflessione lesbica nella storia del femminismo e nello sviluppo degli studi queer. L’iniziativa è a cura di Arcigay Livorno, in collaborazione con Agedo Livorno, ed è inserita nel programma del “Marzo Donna” del Comune di Livorno, in collaborazione con il Centro Donna Livorno. Un’occasione di confronto, approfondimento e dialogo aperto alla cittadinanza.

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