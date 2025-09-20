Al Centro Donna la presentazione del volume Spazi senza confini-Voci poetiche dal mondo
Da anni il gruppo si riunisce per leggere e commentare insieme testi poetici di donne, inserite in contesti che si situano anche in una proiezione internazionale e ne scrive
Martedì 23 settembre, ore 18, al Centro Donna in largo Strozzi 3, il Gruppo Evelina De Magistris poesia presenta il volume Spazi senza confini-Voci poetiche dal mondo, curato da Paola Meneganti, stampato dal Comune di Livorno, che raccoglie il materiale prodotto negli incontri di poesia del periodo 2022/2023. Da anni, il gruppo, nato da un’idea della compianta Laura Visconti, si riunisce per leggere e commentare insieme testi poetici di donne, inserite in contesti che si situano anche in una proiezione internazionale, e ne scrive. Sono i “còmpiti di tessuto sottilissimo” di cui parla Emily Dickinson.Sappiamo quanto la poesia vada contro il verso di tanta realtà di oggi. Il tempo della poesia è tempo di godimento, e questo è sempre più difficile da trovare nell’epoca delle passioni tristi. Noi pensiamo che la poesia soprattutto oggi sia necessaria. Evento promosso da Comune di Livorno, Centro Donna, Associazione Evelina De Magistris, Gruppo poesia del Centro donna, con il sostegno della Società Italiana delle Letterate. Il gruppo poesia si riunisce di norma due volte al mese, di mercoledì, presso il Centro Donna di Livorno.
