Al Centro “Faniglione” di Quercianella doppio appuntamento con lo scrittore e poeta Bruno Tognolini

Continua la programmazione estiva “La cultura al Centro 2026” del Centro socioculturale “Stefano Faniglione” di Quercianella (via Pietro Nardini 10). Il 17 e il 18 luglio sul palco del Centro arriverà uno dei più importanti scrittori italiani per ragazzi: Bruno Tognolini

Continua la programmazione estiva “La cultura al Centro 2026” del Centro socioculturale “Stefano Faniglione” di Quercianella (via Pietro Nardini 10). Il 17 e il 18 luglio sul palco del Centro arriverà uno dei più importanti scrittori italiani per ragazzi: Bruno Tognolini.

Scrittore “per bambini e per i loro grandi”, Bruno Tognolini è autore di 65 libri pubblicati da editori nazionali, oltre che di testi per la televisione (tra cui L’Albero Azzurro e Melevisione), il teatro, la musica e il digitale. Nel 2007 ha ricevuto il premio Andersen come miglior scrittore, la raccolta “Rime di rabbia” ha vinto il premio speciale della giuria Andersen 2011. Il romanzo “Il giardino dei musi eterni” è stato Libro dell’anno a Fahrenheit (Radio Tre, prima volta di un libro per ragazzi), finalista del Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2017 e vincitore del Premio LiBeR Miglior Libro. Le sue filastrocche sono lette nelle scuole e nelle case di tutta Italia e i suoi libri hanno venduto oltre 400mila copie.

Gli appuntamenti nel giardino del Centro saranno due. Si parte venerdì 17 luglio alle ore 18.00 con “Il tamburo fatato”, un incontro dedicato ai bambini dagli 8 anni in su e ai loro accompagnatori, ma aperto anche agli adulti senza bambini. Attraverso filastrocche, giochi di parole e letture, i partecipanti scopriranno che la poesia non è qualcosa di noioso, ma può avere il ritmo di un rap, di una conta o di uno slogan. Un viaggio divertente per capire come le parole possano emozionare, far ridere, aiutare a esprimere i sentimenti e stimolare la fantasia.

Sabato 18 luglio alle ore 10.00 è in programma “Leggimi forte (ma scegli bene)”, un incontro su prenotazione rivolto agli adulti: insegnanti, bibliotecari, educatori, librai, genitori e appassionati. Partendo dall’idea che la poesia possa aiutare a comprendere il mondo e a dare valore alle parole, l’incontro rifletterà sull’importanza di proporre testi di qualità ai più giovani. Attraverso letture, esempi, audio e video, Bruno Tognolini mostrerà come una poesia ben scritta possa emozionare, stimolare il pensiero e favorire la crescita, mentre una poesia poco efficace rischia di allontanare i lettori dai libri. Ampio spazio sarà dedicato anche alle filastrocche e alle rime create dai bambini, raccolte dall’autore nel corso di anni di lavoro nelle scuole italiane.

Gli incontri sono a offerta libera. Per maggiori informazioni e iscrizioni all’incontro per adulti di sabato 18 luglio, scrivere a [email protected] o telefonare al numero 3313652490. Per seguire gli eventi del Centro socioculturale ricreativo “Stefano Faniglione” si rimanda alle pagine Facebook e Instagram del Centro.

Il programma “La cultura al Centro 2026” vede il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Livorno, il sostegno del Consiglio di Zona 7 e la collaborazione del Festival Démadé – Liberi di Libri e la libreria indipendente per ragazzi dell’Ardenza La Bottega dei Talenti.

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