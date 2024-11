Al centro LGBTQIA+ L’Approdo la presentazione del libro “Gender is over “

L'evento di sabato 18 novembre alle ore 17 si aprirà con una breve performance a cura del gruppo trans* del Centro Approdo e proseguirà con Isa Borrelli che presenterà il suo ultimo libro

Sabato 18 novembre alle ore 17 si terrà la presentazione del libro “Gender is over” (Feltrinelli) di Isa Borrelli al Centro Ascolto LGBTQIA+ L’Approdo, in via Caduti del lavoro 26, 2° piano. Ogni anno il 20 novembre si celebra il TDOR, Transgender Day of Remembrance, la giornata internazionale in cui si ricordano le persone trans* uccise nel mondo a causa della violenza contro questa comunità e chi si è tolto la vita per questo. Ogni vita spezzata è un monito per continuare a lottare tutte assieme. L’evento si aprirà con una breve performance a cura del gruppo trans* del Centro Approdo e proseguirà con Isa Borrelli che presenterà il libro edito da Feltrinelli.

Decostruendo da una prospettiva trans* l’attuale situazione italiana, in questo appassionato saggio Isa Borrelli smantella categorie che si danno per scontate e mette in discussione linguaggi, pratiche e assetti istituzionali per proporre una visione di società degenderizzata: una società in cui si possano riconoscere molteplici possibilità di genere e in cui si possa porre fine al segregazionismo e all’esclusione. A partire da una prospettiva militante, Gender is over accende il discorso pubblico per rivendicare valori universali quali la libertà di autodeterminazione e di scelta sulla propria esistenza.

Condividi:

Riproduzione riservata ©