Al cinema 4 Mori dalla “Royal Opera House” la Madama Butterfly

Arriva al Cinema Teatro 4 Mori il quarto appuntamento della prestigiosa rassegna “Royal Opera House”. Martedì 26 marzo alle 20.15, sul grande schermo di via Pietro Tacca, andrà in scena una tra le opere di Giacomo Puccini più conosciute e apprezzate al mondo: “Madama Butterfly”; in diretta, in oltre 900 cinema di 22 paesi, dalla Royal Opera House di Londra, grazie alla collaborazione con Nexo Digital, My Movies.it e Trafalgar Releasing. Un’occasione speciale per prendere parte alle celebrazioni pucciniane in occasione dei 100 anni dalla scomparsa del Maestro.

Grazie alla sublime partitura di Puccini, questa produzione con la regia di Moshe Leiser e Patrice Caurier, trae ispirazione dalla visione del Giappone nell’Ottocento europeo, e si classifica come una performance commovente e straziante allo stesso tempo. Lo spettacolo si avvale della soprano Asmik Grigorian nel ruolo della protagonista Cio-Cio-San, dopo le sue acclamate interpretazioni di Rusalka (2023) e Jenůfa (2021). Al suo fianco sarà presente sul palcoscenico il tenore Joshua Guerrero, che riprende il ruolo del tenente Pinkerton, e i partecipanti al Jette Parker Artists Program, Hongni Wu (Suzuki), Lauri Vasar (Sharpless) e Ya-Chung Huang (Goro). Il tedesco Kevin John Edusei, direttore d’orchestra principale dei Münchner Symphoniker, dirigerà l’Orchestra della Royal Opera House. Con una partitura che include alcuni dei brani più toccanti che il compositore abbia mai scritto – dalla famosa aria “Un bel dì, vedremo” al “Coro a bocca chiusa” – Madama Butterfly rimane ancora oggi una delle opere italiane più popolari al mondo. Le parole della direttrice artistica del Cinema Teatro 4 Mori Serena Cassarri: «Una tra le storie più conosciute e amate, interpretata in una location senza paragoni, da un cast di primissimo livello. Il tutto accessibile, come sempre, ad un prezzo super popolare».

Per informazioni e biglietti: biglietteria oppure www.cinema4mori.it. Prezzo intero12 euro, ridotto (over 65, under 10, soci Coop) 10 euro

