Al cinema 4 Mori la proiezione del film Chiedo Asilo

Il film di Marco Ferreri (1979) sarà introdotto da Marco Bruciati: insegnante, regista, videomaker, formatore. Appuntamento mercoledì 19 marzo alle 21.10. Ingresso gratuito

Proseguono le iniziative previste nell’ambito del progetto di educazione al cinema Io non ho paura: le paure vinte in sala coordinato da coop. Itinera in collaborazione con Comune di Livorno e associazioni e professionisti del territorio (ASSOCIAZIONE FIPILI HORROR FESTIVAL, SANTIFANTI SRL CINEMA TEATRO 4 MORI, CINEMA SALESIANI). Il progetto, che si è aggiudicato un finanziamento in occasione del Bando “Il cinema e l’Audiovisivo a scuola – Progetti di rilevanza territoriale”, nel quadro del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, prevede sia attività educative rivolte alle scuole sia attività formative rivolte agli insegnanti e proiezioni di film aperte alla comunità. La proiezione del film, che si inserisce in un percorso formativo di educazione al linguaggio cinematografico in corso di svolgimento dedicato ai docenti, è aperta a tutti gli appassionati e curiosi del cinema. L’obiettivo è fornire strumenti utili per un uso consapevole degli audiovisivi e competenze di base per rapportarsi in modo attento, curioso e creativo ai testi audiovisivi, favorire la capacità di conoscenza del linguaggio cinematografico mediante la visione e l’analisi di film. Mercoledì 19 marzo alle 21.10 al Cinema dei 4 Mori si svolgerà la proiezione del film di Marco Ferreri (1979). Un film con Dominique Laffin, Roberto Benigni, Carlo Monni, Chiara Moretti, Franco Trevisi. Il film sarà introdotto da Marco Bruciati, insegnante, regista, videomaker, formatore.

