Al Cinema Salesiani “Vasco Live Roma Circo Massimo”

Il 14, 15 e 16 novembre alle 21,15 arriva al Cinema Teatro Salesiani in anteprima per tre giornate esclusive Vasco Live Roma Circo Massimo, il film concerto per la regia di Pepsy Romanoff girato durante lo strepitoso live al Circo Massimo.

Il film sarà un modo per ripercorrere le due notti in cui il popolo dei 140.000 ha scatenato l’inferno, e per far vivere a chi c’era e a chi non c’era i momenti salienti dell’incredibile festa.

Per info tel. 347-6231966

