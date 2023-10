Al cinema teatro Salesiani la proiezione di …E se fossi Mascagni?!

Il docu film è stato possibile grazie al contributo di Accoglienza Società Cooperativa, Associazione "Progetto" pdv Compagnia "Tra virgolette", Soroptimist International (club Isola d'Elba), This-integra, Teatro Salesiani, In punta d'ago

Il 7 ottobre al cinema teatro Salesiani ci sarà la proiezione del docu film: “…e se fossi Mascagni?!”. Diversamente Artisti livornesi riuniti per raccontare i luoghi e i personaggi della propria città e le proprie storie. Un percorso di collaborazione tra artisti livornesi e giovani adulti con difficoltà di comunicazione che testimonia come abitare le possibilità e non i limiti attraverso i linguaggi inclusivi dell’arte. Un percorso che potrebbe essere realizzato in qualsiasi altra città perché portatore di un messaggio universale:

scoprire la bellezza dell’imparare ad abitare le possibilità. Un messaggio di vera inclusione e soprattutto la testimonianza concreta che è possibile raggiungere questa condizione – perché noi l’abbiamo vissuta! Il docu film è stato possibile grazie al contributo di Accoglienza Società Cooperativa, Associazione “Progetto” pdv Compagnia “Tra virgolette”, Soroptimist International (club Isola d’Elba), This-integra, Teatro Salesiani, In punta d’ago.

Condividi: