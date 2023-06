Al Circolo Norfini un evento di sensibilizzazione sul gioco d’azzardo

Giovedì 29 giugno 2023 alle 18.30, al circolo Arci Norfini in via di Salviano 53, si terrà un evento di sensibilizzazione sul gioco d’azzardo.

In particolare sarà possibile assistere alla conferenza spettacolo di Federico Benuzzi dal titolo “Il metodo infallibile“, un lavoro di divulgazione rigoroso e divertente che stimola il pubblico a riflettere sulla matematica del gioco d’azzardo.

Come riportato nella locandina che inviamo in allegato, a seguire ci saranno degli interventi di: Andrea Raspanti (assessore alle politiche sociali del comune di Livorno), Simona Bianchi (responsabile area gioco d’azzardo Serd Livorno), Alessio Simoncini (presidente Arci Livorno), Daniela Tarquini (Cooperativa San Benedetto e referente del progetto Game-L-Over per il territorio di Livorno).

A conclusione dell’evento verrà offerto un rinfresco.

L’iniziativa rientra nell’ambito del piano di contrasto al gioco d’azzardo patologico della Regione Toscana ed è realizzata in collaborazione con il progetto Slot Out attuato da Arci Toscana.

Si ricorda che gli sportelli di ascolto sul gioco d’azzardo sono sempre aperti con le seguenti modalità: il martedì dalle 10.00 alle 12.30 in via Fratelli Bandiera 23, il mercoledì dalle 17.00 alle 19.30 presso la cooperativa San Benedetto in via dell’Industria 11 e il giovedì dalle 10 alle 12 presso il circolo Arci Divo Demi in piazza Ferrucci 14.

