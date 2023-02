Al Cisternino di città ecco il “Processo al Metaverso” organizzato dal Lions Club Livorno Host

L’evento (gratuito) si svolgerà al Cisternino di città, sabato 18 febbraio dalle10 alle 13. Per partecipare è necessaria l’iscrizione: https://forms.gle/4HaRRBNy53vDgRqk7

Il Metaverso sarà davvero il futuro di Internet? Scopriamolo insieme a Marco Gasperetti (giornalista del Corriere della Sera), Gloria Zanichelli e Giulio Marfori di Robocode (esperti in didattica digitale) che si confronteranno dividendosi tra accusa e difesa di questa (forse) nuove frontiera, con la mediazione di Stefano Pampaloni, presidente del Lions Club Livorno Host (club organizzatore dell’evento) ed esperto di comunicazione digitale.

Non mancheranno esempi di metaversi e la possibilità di immergersi in esperienze virtuali tramite due oculus il tutto raccontato in modo semplice e adatto ad un pubbliconeofita.