Al Cisternino la mostra “Cani, Amore e… Fantasia”

Domenica 2 ottobre, l’Associazione Baffi e Code per Amici organizza la ventunesima mostra per cani meticci denominata “Cani, Amore e…Fantasia” che si terrà al Cisternino (lato LIPU). Le iscrizioni avranno luogo sul campo con inizio alle ore 15 mentre la mostra avrà inizio alle ore 16. Tutti i cani possono partecipare senza limiti di età e al cane più anziano verrà riservato un riconoscimento speciale.

La partecipazione dei cani di “razza”, cui sarà riservata una piacevole sorpresa, è più che gradita. Un ricordo verrà donato comunque a tutti i partecipanti alla simpatica manifestazione e anche per quest’anno si auspica un successo pari se non maggiore agli anni precedenti. In caso di maltempo, la manifestazione avrà luogo domenica 9 ottobre.

