Al Conservatorio Mascagni il recital pianistico di Samuele Drovandi

Sabato 3 Febbraio, eccezionalmente alle ore 21, presso l’auditorium del Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno, la stagione del conservatorio livornese ospiterà un recital pianistico di Samuele Drovandi

Sabato 3 Febbraio, eccezionalmente alle ore 21, presso l’auditorium del Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno, la stagione del conservatorio livornese ospiterà un recital pianistico di Samuele Drovandi, neo-laureato con lode e menzione d’onore sotto la guida del M° Giovanni Nesi.

In programma la Sonata op. 57 “Appassionata” di Ludwig van Beethoven, due studi di Chopin e di Debussy, e un capolavoro di raro ascolto: la Sonata n. 4 del compositore statunitense Leo Ornstein, morto a 108 anni nel 2002, che nella sua musica ha sapientemente combinato le sue origini ucraine ed ebraiche alle armonie del jazz americano. Ingresso libero

Auditorium Cesare Chiti, via Galilei 40, Livorno

3 Febbraio 2024, ORE 21

Samuele Drovandi, pianoforte

programma:

L. van Beethoven: Sonata N. 23 Op. 57 “Appassionata”

C. Debussy: Etude pour les quartes

F. Chopin: Studio Op. 10 N. 8

L. Ornstein: Sonata n. 4 SO 360 (1918)

Nato nel 1996 fin da piccolo si è mostrato particolarmente versato per la musica. L’avvicinamento a tale disciplina si concretizza nel 2011 con l’iscrizione alla Scuola Musicale “G.Verdi” di Prato che lo vedrà seguire gli insegnamenti al pianoforte del prof. A. Barneschi. Dal 2011 al 2014, in costanza di impegnato studio e apprendimento, partecipa a numerosi concorsi Nazionali: Concorso Nazionale Pianistico Vito Frazzi, edizione 2013, a Scandicci (FI) conseguendo il 1° premio; XV Concorso Nazionale “Riviera Etrusca” a Piombino (LI) 3° classificato; XXIII Concorso “Riviera della Versilia” 1° premio; “Rassegna Europea di Montecatini” 1° premio. Ottiene la borsa di studio “Associazione Fioravanti” come allievo tra i migliori della Scuola Musicale “G.Verdi” di Prato.

Riesce a proporsi nelle sue prime esperienze pubbliche in ambiti vicini ma significativi come lo Storico Conservatorio San Niccolò di Prato, concerto benefico per la parziale ricostruzione di una parte del monumentale complesso; presso il Salone degli Armigeri della Villa Medicea “La Ferdinanda” di Artimino (PO), invitato dall’Amministrazione Locale nell’ambito delle manifestazione di Carmignano Estate 2015. La Scuola “G.Verdi” di Prato lo invia in Francia, eglise de Notre Dame de Taverny, dove si esibisce come solista e accompagnatore al pianoforte dell’ orchestra d’archi della propria scuola. Prosegue negli studi iscrivendosi alla Scuola T. Mabellini di Pistoia dove riceve l’incarico come alunno, dal 2015 al 2019, per l’accompagnamento al pianoforte del “Coro delle Voci Danzanti” organizzato dall’associazione teatrale pistoiese, oltre a cantanti impegnati in brani lirici.

Nel 2016 concorre nuovamente in ambito nazionale e internazionale conseguendo il 2° premio al Concorso “Etruria” di Piombino; 1° premio al concorso “Clara Wieck” di Massa; si esibisce in qualità di allievo della Scuola “T.Mabellini” di Pistoia nel Palazzo Ducale di Lucca. Nel 2017 si aggiudica il Premio “Crescendo 2017” come miglior pianista nell’ambito del VIII Concorso musicale “Città di Firenze ” esibendosi nel salone dei Cinquecento del Palazzo Vecchio e tre concerti premio; ancora il “Riviera della Versilia” al 1° posto.

Il 2017 lo vede ancora impegnato in un corso di perfezionamento con il M° Kostantin Bogino, direttore dell’Accademia internazionale musicale di Roma. Nel 2018 sotto formazione di duo consegue il primo premio al concorso musicale “città di Firenze” riservato ad esecuzioni cameristiche. Si aggiudica una borsa di studio al Premio Fiorani di Massarosa. Si è laureato al Triennio in pianoforte Presso l’Istituto Musicale “L. Boccherini di Lucca” con Lode e Menzione d’onore sotto la guida della prof. Gloria Belli e continua gli studi del Biennio presso l’Istituto Superiore di studi musicali “Pietro Mascagni di Livorno” sotto la guida del prof. Giovanni Nesi. Prosegue costantemente l’attività esibendosi come solista e come pianista accompagnatore dell’associazione corale Terra Betinga di Agliana (PT), Coro voci danzanti alla scuola comunale T. Mabellini di Pistoia e altre associazioni. Ha partecipato al talent “Amadeus Factory” tramite il conservatorio L. Boccherini di Lucca aggiudicandosi un concerto premio a “Mare culturale urbano” di Milano organizzato da Giovanni Iannantuoni. Ha partecipato a Masterclass tenute dai prof. M° A. Lucchesini, M° P. Iannone , M° A. Nosé, M° G. Campaner, G. Nesi; è arrivato secondo al Concorso Internazionale, nella categoria senza limiti, “Perusia Harmonica” nell’edizione 2020. Dall’anno accademico 2021-2022 è docente presso la scuola T. Mabellini di Pistoia in veste di pianista accompagnatore nella classe di canto e di pratica pianistica. Sempre nello stesso anno si è esibito presso il Chiostro di Campitelli al Teatro di Marcello a Roma. Si è laureato con 110, lode e menzione d’onore sotto la guida del M. Giovanni Nesi, e sta attualmente frequentando il Corso di Perfezionamento con il M. Andrea Lucchesini presso la scuola di musica di Fiesole.

L’ingresso al concerto è gratuito e libero.

Condividi:

Riproduzione riservata ©