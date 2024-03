Al Conservatorio Mascagni una masterclass con il jazzista Enrico Pieranunzi

Enrico Pieranunzi, uno dei musicisti italiani più conosciuti e apprezzati nel mondo, parteciperà e si esibirà, giovedì 14 e venerdì 15 marzo, alle 10, al Conservatorio Mascagni di Livorno, alla master class "Improvvisare, comporre, interpretare il jazz"

Enrico Pieranunzi, uno dei musicisti italiani più conosciuti e apprezzati nel mondo, parteciperà e si esibirà, giovedì 14 e venerdì 15 marzo, alle 10, al Conservatorio Mascagni di Livorno, alla master class “Improvvisare, comporre, interpretare il jazz”.

I tre verbi che danno il titolo a questa master class indicano tre aspetti del fare musica, inscindibilmente e dinamicamente legati fra loro. Al musicista di jazz, e in particolare al pianista, si chiede molto: di essere cioè non solo uno strumentista ma anche, per certi aspetti, un arrangiatore e compositore, e naturalmente di saper interpretare la musica che si suona.

Enrico Pieranunzi spiegherà sia sul piano teorico sia su quello concreto della performance, attraverso esercitazioni, come l’approfondimento delle tre azioni musicali, improvvisazione, composizione e interpretazione, e del loro reciproco interagire ampli l’efficacia narrativa e comunicativa dell’espressione jazzistica.

Enrico Pieranunzi nasce a Roma nel 1949. Pianista, compositore, arrangiatore, ha registrato più di 70 CD a suo nome spaziando dal piano solo al trio, dal duo al quintetto e collaborando, in concerto o in studio d’incisione, con Chet Baker, Lee Konitz, Paul Motian, Charlie Haden, Chris Potter, Marc Johnson, Joey Baron.

Pluripremiato come miglior musicista italiano nel “Top Jazz”, annualmente indetto dalla rivista “Musica Jazz” (1989, 2003, 2008, 2020) e come miglior musicista europeo (Django d’Or, 1997) Pieranunzi ha portato la sua musica sui palcoscenici di tutto il mondo esibendosi nei più importanti festival internazionali, da Montreal a Copenaghen, da Berlino e Madrid a Tokyo, da Rio de Janeiro a Pechino.

La master class è aperta anche ai musicisti esterni al Conservatorio.

Info: 0586403724, [email protected]

Condividi:

Riproduzione riservata ©