Al Def6 Bistrot di via della Bassata Jam Session Afro Jazz

Mercoledì 23 settembre un nuovo appuntamento con la jam session jazz del DEF6 Bistrot in via della bassata 6c.

Sul palco troveremo Federico Monzani al pianoforte, Gabriele de Pasquale al basso e alla chitarra e Nico Patriarchi alla batteria.

La serata ha come tema l’amatissimo Afro Jazz che trova un rinnovato successo tra le mura del locale.

Lo spettacolo ha inizio alle ore 22.00 con ingresso gratuito, mentre il DEF6 Bistrot apre alle 17:30 con possibilità di aperitivo e cena.

INFO: Delf 6 Bistrot via della Bassata, 6c – 3772260603

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Tutti i mercoledì: Jam session Afro, Jam session Swing.

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