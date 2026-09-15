Al Def6 Bistrot, Jam Session Latin

Def6 Bistrot, JAM SESSION LATIN Gabriele De Pasquale alla chitarra e al basso elettrico, Pietro Borsò alla batteria e alle percussioni e Kim Nahuel (Joaquín Cornejo) al pianoforte e al sassofono Mercoledì 16 settembre, ore 22.00, al Def 6 Bistrot di via della Bassata, 6c, appuntamento con la Jam Session Latin con Gabriele De Pasquale alla chitarra e al basso elettrico, Pietro Borsò alla batteria e alle percussioni e Kim Nahuel (Joaquín Cornejo) al pianoforte e al sassofono. Il repertorio spazia fra Chucho Valdés a Jobim e molto altro, portate lo strumento! Inizio del set alle 22.

INFO: Delf 6 Bistrot via della Bassata, 6c – 3772260603

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Tutti i mercoledì: Jam session Afro, Jam session Swing.