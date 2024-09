Al Giardino Filosofico del prof. Giannini si parla di Aristotele

Il giorno 3 ottobre alle 21,15 ennesimo appuntamento con il giardino filosofico del prof. Lamberto Giannini. Si parlerà di Aristotele in generale e nello specifico dell’etica Nicomachea, che Aristotele ha dedicato al figlio, per spingerlo alla ricerca della felicità

Per Aristotele solo l’uomo virtuoso che raggiunge il giusto mezzo può aspirare ad essere felice. Una parte del libro è poi dedicato all’amicizia. Il giardino filosofico per molti è ormai un appuntamento fisso per molti, l’idea partita nel 2020 dall’ex cinema Aurora ha avuto un successo non prevedibile. Un appuntamento per appassionati, conoscitori o meno della filosofia. Dopo l’introduzione del prof. Giannini ci sarà il consueto dibattito.

È consigliata la prenotazione al numero Whatsapp 338-3764627

