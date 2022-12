Al Giardino Filosofico del prof. Giannini si parla di Derrida

Il giorno 12 dicembre alle 21,15 all’ex Cinema Aurora, nuovo appuntamento del Giardino Filosofico condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini. In questa occasione si parlerà del pensiero filosofico di Derrida, il filosofo francese di origini algerine, padre del decostruzionismo, un filosofo controverso, che si inserisce nel dibattito della post modernità, tendando di evitare che questa scivoli nell’incoscienza felice. Per Derrida il decostruzionismo non è pura distruzione, ma la volontà di giungere all’essenza per capire cosa è realmente indecostruibile.

Dopo una parte introduttiva inizierà il dibattito incontri rivolti a tutti, sia appassionati che profani della materia.

Gli interessati possono mandare un messaggio WhatsApp che avrà valore di prenotazione al numero 3383764627.

