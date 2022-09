Al Giardino Filosofico del prof. Giannini si parla di Fromm

Il giorno 5 ottobre ore 21,15 all’ex cinema Aurora nuovo appuntamento del Giardino Filosofico, condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini, in questa occasione si parlerà di Fromm. Il filosofo tedesco , si è occupato di psicologia, economia, sociologia e ha fatto parte della scuola di Francoforte.

Si metterà l’accento sulla visione del capitalismo da parte del filosofico tedesco , secondo from il capitalismo è in grado di ridurre a convenienza tutto, l’amore, l’amicizia, la religione, ecc…

Ci si concentrerà su due opere, l’arte di amare, avere o essere .

Nella prima si metterà in evidenza che l’amare è un’arte come la musica, la pittura e noi abbiamo perso la capacità di amare, riducendo l’amore a prestazione.

Nella seconda, l’intellettuale francofortese ci spiega come dal rapporto con la madre avvenga una naturale propensione all’essere o all’avere, ma come quest’ultimo nella società borghese stia spazzando via la possibilità di essere. Dopo una conferenza introduttiva, ci sarà un dibattito con il pubblico presente. Incontri rivolti a tutti, sia appassionati che profani della materia.

Gli interessati possono mandare un messaggio Whatsapp che avrà valore di prenotazione al numero 338-37.64.627.

