Al Giardino Filosofico del prof. Giannini si parla di Gramsci

Il giorno 25 luglio alle 21,15 ennesimo appuntamento con il giardino filosofico del professore Lamberto Giannini. Si parlerà di Gramsci, della sua azione antifascista, della sua concezione filosofica che metteva in luce come elementi fondamentali del marxismo, la coscienza e la totalità, che nel pensiero gramsciano sovrastano determinismo e materialismo, aprendo così la via italiana al comunismo.

Il giardino filosofico per molti è ormai un appuntamento fisso per molti, l’idea partita nel 2020 dall’ex Cinema Aurora ha avuto un successo non prevedibile. Un appuntamento per appassionati, conoscitori o meno della filosofia. Dopo l’introduzione del prof Giannini ci sarà il consueto dibattito.

È consigliata la prenotazione al numero whatsapp 3383764627

