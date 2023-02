Al Giardino Filosofico del prof. Giannini si parla di Heidegger

Il giorno 8 febbraio alle 21,15 all’ex Cinema Aurora nuovo appuntamento del giardino filosofico, condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini.

Si parlerà del pensiero filosofico di Heidegger, l’autore di essere e tempo, opera monumentale del ventesimo secolo, opera nella quale si assiste al netto primato dell’antologia rispetto alla metafisica. Opera incompiuta, perché Heidegger non riesce a comprendere se possiamo davvero andare verso le cose stesse e se il senso è stato presupposto. L’incompiuto non toglie ma aumenta potenza, in quanto il lettore può costruire una propria interpretazione guidato dal pensiero Heideggeriano.

Le polemiche su Heidegger riguardano la sua incontestabile adesione al nazismo, che getta giuste ombre etiche su tutta la sua produzione. Rimane comunque una dimensione filosofia di assoluto valore.cDopo una parte introduttiva inizierà il dibattito incontri rivolti a tutti , sia appassionati che profani della materia.

Gli interessati possono mandare un messaggio Whatsapp che avrà valore di prenotazione al numero 3383764627.

