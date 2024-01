Al Giardino Filosofico del prof. Giannini si parla di Jung

Mercoledì 17 gennaio alle 21,15 all’ex Cinema Aurora torna il Giardino Filosofico condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini

Si parlerà di Jung e del suo distacco da Freud, uno psicanalista e filosofo che si è emancipato dal pansessualismo e da costruito una terapia analitica che prende diverse sfumature orientali.

Interessantissimi gli studi sul sintomo e l’elaborazione di questo, della sincronicità. La vita è una sorta di viaggio eroico alla ricerca di se stessi, un filosofo in grado di suscitare entusiasmi nelle nuove generazioni.

Durante la conferenza Acerra o evidenziate le comunanze e e le differenze con Freud. Incontri rivolti a tutti, sia appassionati che profani della materia. In questa fase storica sembra essersi risvegliata una curiosità sulle modalità del pensiero umano, la scommessa del Giardino Filosofico è stata quella di coinvolgere tantissimi giovani, in un circolo per giovani, e veder interagire fasce di età diverse, usando le tematiche filosofiche per tentati di farsi domande su se stessi e sui meccanismi sociali.

Gli interessati possono mandare un messaggio Whatsapp che avrà valore di prenotazione al numero 3383764627.

