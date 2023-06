Al giardino filosofico del prof. Giannini si parla di Kierkegaard

Mercoledì 14 giugno alle 21,15 all’ex Cinema Aurora, nuovo appuntamento del giardino filosofico, condotto dal professore di storia e filosofia e regista, Lamberto Giannini. Si parlerà del pensiero filosofico di Kierkegaard, padre dell’esistenzialismo ottocentesco .

Il filosofo danese ha messo in discussione la dialettica di riferimento del mondo, occidentale, ovvero la logica hegeliana, dicendo che la scelta è sempre tra tesi e antitesi, non esiste la possibilità della sintesi, per questo l’uomo cade nel pessimismo profondo.

La le celebre frase “l’uomo è gettato nel mondo” crea una dimensione di lacerazione nel rapporto con l’infinito e con Dio. L’uomo tenta di sfuggire a qualcosa che è collegato alla sua natura, l’angoscia, essa deriva dallo scegliere e non si può, eludere perché noi siamo chiamati a scegliere, e scegliere di non scegliere, diverrebbe una malattia mortale peggiore di quella di sapere che pur scegliendo non esiste soluzione al dramma umano.

La vota estetica, il matrimonio sono soluzioni temporanee spazzate via dallo scandalo religioso.

incontri rivolti a tutti, sia appassionati che profani della materia.

Gli interessati possono mandare un messaggio Whatsapp che avrà valore di prenotazione al numero 338-3764627.

