Al Giardino Filosofico del prof. Giannini si parla di nichilismo

Mercoledì 8 novembre alle 21,15 ennesimo appuntamento con il giardino filosofico del professore Lamberto Giannini. Si parlerà del nichilismo nella filosofia contemporanea, i punti di partenza saranno Nietzsche con la sua visone dell’eterno ritorno dell’identico e Martin Heidegger e la sul rivoluzione ontologica. Il punto focale della serata sarà però il nichilismo pensato ed elaborato da due filosofi italiani, come Galimberti e Severino, specialmente il secondo legge il nichilismo come una deriva post moderna che mina l’eternità dell’essente .

Il nodo della questione sarà l’entificazione del nulla per dare valore al proprio nulla.

Il Giardino Filosofico per molti è ormai un appuntamento fisso per molti, l’idea partita nel 2020 dall’ex Cinema Aurora ha avuto un successo non prevedibile. Un appuntamento per appassionati, conoscitori o meno della filosofia. Dopo l’introduzione del professor Giannini ci sarà il consueto dibattito. È consigliata la prenotazione al numero Whatsapp 338-3764627.

