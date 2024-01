Al Giardino Filosofico del prof. Giannini si parla di Popper

All’ex Cinema Aurora, il 10 gennaio alle 21,15, si parlerà del filosofo Popper, epistemologo critico con la visione assoluta della scienza, per questo elabora il metodo del falsificazionismo, ovvero lo scienziato non deve cercare di confermare le proprie ipotesi, come avveniva con il metodo Galileiano, ma cercare di distruggerle, se questo non avviene , vuol dire che il contenuto vero tende all’infinito e si può, allora presumere vera l’ipotesi di partenza. Teorico anche delle democrazie occidentali e delle società aperte. Un filosofo ne ha suscitato consensi, m anche molte discussioni e critiche, provenienti anche da ambienti diversi.

Quella del giardino filosofico è una scommessa vinta dall’ex cinema Aurora, visto il grande numero di persone partecipanti e tra queste moltissimi giovani. Incontri rivolti a tutti, sia appassionati che profani della materia.

In questa fase storica sembra essersi risvegliata una curiosità sulle modalità del pensiero umano, la scommessa del giardino filosofico è stata quella di coinvolgere tantissimi giovani, in un circolo per giovani, e veder interagire fasce di età diverse, usando le tematiche filosofiche per tentati di farsi domande su se stessi e sui meccanismi sociali.

Gli interessati possono mandare un messaggio Whatsapp che avrà valore di prenotazione al numero 338-3764627.

