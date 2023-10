Al Giardino Filosofico del prof. Giannini si parla di Spinoza

Il giardino filosofico per molti è ormai un appuntamento fisso per molti , l’idea partita nel 2020 dall’ex cinema Aurora ha avuto un successo non prevedibile. Un appuntamento per appassionati, conoscitori o meno della filosofia

Il giorno 25 ottobre alle ore 21,15 ennesimo appuntamento con il giardino filosofico del professore Lamberto Giannini. Si parlerà del pensiero del filosofo seicentesco Spinoza, delle sue difficoltà con la comunità ebraica e allo stesso tempo quella forza che gli ha permesso di diventare intellettuale anti-sistema. Il filosofo olandese muove una critica a Cartesio, perché è convinto che questo abbia tripartito la sostanza, in Dio, pensiero e corpo, mentre la sostanza è unica. Per questo se noi commettiamo il male non colpiamo un oggetto esterno ma noi stessi.

La natura si divide in natura snaturata e naturante, ma la seconda non è semplice frutto della prima, ma la stessa cosa che si esplica in modo diverso, da qui una spinta all’amore e alla solidarietà universale.

Il giardino filosofico per molti è ormai un appuntamento fisso per molti , l’idea partita nel 2020 dall’ex cinema Aurora ha avuto un successo non prevedibile. Un appuntamento per appassionati, conoscitori o meno della filosofia. Dopo l’introduzione del prof Giannini ci sarà il consueto dibattito. È consigliata la prenotazione al numero Whatsapp 338376462

Condividi: