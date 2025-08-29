Al Giardino filosofico Giannini parla di Gunther Anders

Il 1 settembre ore 21.15 all’ex cinema Aurora torna Il Giardino filosofico che si svolgerà proprio nello spazio aperto dell’ex cinema se il tempo lo consentirà (altrimenti si svolgerà all’interno). Si parlerà del rapporto tra tecnica e anima. Gunther Anders esplica questo concetto nel libro: l’uomo è antiquato, ovvero l’uomo che abbiamo conosciuto è superato dalla tecnica. Il Giardino è condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini. Incontri rivolti a tutti sia appassionati che profani della materia. In questa fase storica sembra essersi risvegliata una curiosità sulle modalità del pensiero umano. Il giardino filosofico, fortemente voluto da Giacomo Del Gamba, è dedicato alla sua figura perché la sua scomparsa è una perdita culturale per la città. La forza è stata quella di coinvolgere tantissimi giovani in un circolo per giovani e veder interagire fasce di età diverse, usando le tematiche filosofiche per di farsi domande su se stessi e sui meccanismi sociali. Gli interessati possono mandare un messaggio whatsapp che avrà valore di prenotazione al numero 320 2436053 e 320 243 6053.

