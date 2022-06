Al Giardino Filosofico i primi pensatori greci a partire da Talete

Il giorno 8 giugno alle 21,15 all’ex Cinema Aurora nuovo appuntamento del Giardino Filosofico condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini. In questa occasione si parlerà delle origini della filosofia e della grecità

Mediagallery

Il giorno 8 giugno alle 21,15 all’ex Cinema Aurora nuovo appuntamento del Giardino Filosofico condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini. In questa occasione si parlerà delle origini della filosofia e della grecità.

Il professor Giannini illustrerà i primi filosofi a partire da Talete, sottolineando la differenza tra scuole verticali ed orizzontali. Si rifletterà sul rapporto tra filosofia, mito e tragedia, sul perché la filosofia è sempre e comunque un atto rivoluzionario.

Il percorso prevede l’analisi dei vari periodi della filosofia a partire da quello cosmologico, per passare ad antropologico, ontologico ed etico. Si cercherà anche rispondere alla domanda perché la filosofia nasca proprio in Grecia. Questa volta, se il clima lo consentirà, l’incontro si svolgerà all’aperto, nel giardino del locale. Il prof. Giannini terrà una conferenza introduttiva che servirà ad avviare un dibattito con il pubblico presente. Incontri rivolti a tutti , sia appassionati che profani della materia. Gli interessati possono mandare un messaggio Whatsapp che avrà valore di prenotazione al numero 338-3764627.