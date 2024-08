Al giardino filosofico il 12 agosto si parla di Foucault

Dopo l’introduzione del prof Giannini ci sarà il consueto dibattito. È consigliata la prenotazione al numero whatsapp 3383764627

Il 12 agosto alle ore 21,15 ennesimo appuntamento con il giardino filosofico del prof Lamberto Giannini. Si parlerà di Foucault e del suo concetto di potere. Ma anche della sua visione della follia , della sorveglianza e della sessualità. Un filosofo provocatorio, trasgressivo e irriverente che riesce a creare spunti di riflessione assolutamente originali. Il giardino filosofico è ormai un appuntamento fisso per molti. L’idea partita nel 2020 dall’ex cinema Aurora ha avuto un successo non prevedibile. Un appuntamento per appassionati, conoscitori o meno della filosofia. Dopo l’introduzione del prof Giannini ci sarà il consueto dibattito. È consigliata la prenotazione al numero whatsapp 3383764627.

