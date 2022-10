Al Giardino Filosofico si parla dei socialisti utopici

Il giorno 26 ottobre alle 21,15 all’ex Cinema Aurora nuovo appuntamento del Giardino Filosofico, condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini. In questa occasione si parlerà dei socialisti utopici. Chi sono? Vennero così definiti da Marx quei socialisti che secondo la sua teoria non erano usciti dall’idealismo hegeliano, pensavano di poter sostituire ad un’idea sbagliata una giusta. Facendo così non incidevano sui meccanismi economici e costruivano un’idea romantica e non pratica di socialismo.

Il socialismo utopico è una corrente di pensiero che si è sviluppata nell’800 a causa della Rivoluzione Industriale che ebbe subito la tendenza ad aumentare lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo. Dopo una conferenza introduttiva, ci sarà un dibattito con il pubblico presente. Incontri rivolti a tutti, sia appassionati che profani della materia.

Gli interessati possono mandare un messaggio Whatsapp che avrà valore di prenotazione al numero 338-37.646.27.

