Al giardino filosofico si parla del filosofo Husserl

Il 27 dicembre alle 21,15 all’ex cinema Aurora al giardino filosofico, condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini, si parlerà del filosofo Husserl padre della fenomenologia

Il 27 dicembre alle 21,15 all’ex cinema Aurora al giardino filosofico, condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini, si parlerà del filosofo Husserl padre della fenomenologia. La domanda è se siamo in grado di arrivare alla datata, ovvero la profonda essenza del dato. Per questo lui elabora un metodo dove oggetto e io sono interdipendenti. Questo elimina il pericoloso concetto di oggettività scientifica che ha portato al mondo della scienza disumanizzante, occorre tornare al sapere unificante della filosofia. Husserl ha influenzato il pensiero esistenzialistico di Jaspers e Heidegger, ma anche il pensiero logico matematico, un pensatore che si è completamente calato nella contemporaneità. Quella del giardino filosofico è una scommessa vinta dall’ex cinema Aurora visto il grande numero di persone partecipanti e tra queste moltissimi giovani. Incontri rivolti a tutti, sia appassionati che profani della materia. In questa fase storica sembra essersi risvegliata una curiosità sulle modalità del pensiero umano, la scommessa del giardino filosofico è stata quella di coinvolgere tantissimi giovani in un circolo per giovani e veder interagire fasce di età diverse usando le tematiche filosofiche per tentati di farsi domande su se stessi e sui meccanismi sociali. Gli interessati possono mandare un messaggio whatsapp che avrà valore di prenotazione al numero 3383764627.

Condividi:

Riproduzione riservata ©