Al Giardino Filosofico si parla del Liberalismo di Locke

Il 15 gennaio all’ex Cinema Aurora (alle ore 21), all’interno del Giardino Filosofico, si parlerà del Liberalismo e di Locke, filosofo del ‘600. Locke è un empirista e nel suo trattato sull’intelletto umano parte dalla critica a Cartesio contro l’innatismo, per Locke le idee derivano sempre dall’esperienza, l’intelletto costruisce le idee solo dopo di questa.

Le idee su dividono tra semplici e complesse. Il suo trattato politico è invece un inno al liberalismo moderato ed è il primo che parla di divisione dei poteri l’empirismo di Locke. Il filosofo britannico, autore della famosa frase: l’intelletto è una tabula rasa.

Il giardino è condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini, incontri rivolti a tutti, sia appassionati che profani della materia. In questa fase storica sembra essersi risvegliata una curiosità sulle modalità del pensiero umano, il giardino filosofico, fortemente voluto da Giacomo del Gamba, e questo giardino è fortemente dedicato alla sua figura, perché la sua scomparsa è una perdita culturale per la città.

La forza del Giardino è stata quella di coinvolgere tantissimi giovani, in un circolo per giovani, e veder interagire fasce di età diverse, usando le tematiche filosofiche per tentati di farsi domande su se stessi e sui meccanismi sociali. Gli interessati possono mandare un messaggio Whatsapp che avrà valore di prenotazione al numero 320-2436053.

