Al Giardino Filosofico si parla del rapimento Moro

Il giorno 27 gennaio alle 21,15 all'ex Cinema Aurora torna Il Giardino Filosofico. Questa volta si parlerà di un argomento storico: il rapimento Moro. Il 16 marzo '78 la storia italiana ha subito una trasformazione devastante, mettendo fine all’ipotesi di compromesso storico

Il giorno 27 gennaio alle 21,15 all’ex Cinema Aurora torna Il Giardino Filosofico. Questa volta si parlerà di un argomento storico: il rapimento Moro. Il 16 marzo ’78 la storia italiana ha subito una trasformazione devastante, mettendo fine all’ipotesi di compromesso storico. Il rapimento dello statista pugliese durato 55 giorni ha impattato emotivamente al pari di una guerra mondiale. Nel 1973 il leader comunista aveva lanciato l’idea del compromesso storico tra i due principali partiti italiani , idea subito raccolta da Moro.

Le BR decidono allora di colpire al cuore lo stato, rapendo e tenendo ostaggio l’ex presidente del consiglio. Si susseguono intrecci nazionali e internazionali, ed un dibattito infuocato, tra chi era a favore della trattativa e chi contrario, tra i partiti contrari proprio la D.C. il partito di Aldo Moro , questo atteggiamento provocherà la riposta di Aldo Moro con una famosa lettera, il mio sangue ricadrà su di voi.

Moro verrà ucciso il 9 maggio del 1978 , un omicidio che per moti ha segnato la fine delle ideologie e lo scivolamento verso al fare filosofica della post modernità. Il giardino e’ condotto dal Professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini, incontri rivolti a tutti , sia appassionati che profani della materia. In questa fase storica sembra essersi risvegliata una curiosità sulle modalità del pensiero umano, il Giardino Filosofico, fortemente voluto da Giacomo Del Gamba, e il giardino è fortemente dedicato alla sua figura , perché la sua scomparsa è una perdita culturale per la città.

La forza del giardino è stata quella di coinvolgere tantissimi giovani, in un circolo per giovani, e veder interagire fasce di età diverse, usando le tematiche filosofiche per tentati di farsi domande su se stessi e sui meccanismi sociali.

Gli interessati possono mandare un messaggio Whatsapp che avrà valore di prenotazione al numero 3202436053; 320-243.60.53

Condividi:

Riproduzione riservata ©