Al Giardino Filosofico si parla della nascita del movimento sociale

Il 9 marzo ore 18 all’ex Cinema Aurora ci sarà il Giardino Filosofico e questa volta si parlerà di un argomento storico: la nascita e lo sviluppo del neo fascismo istituzionale e non che si è mosso in Italia dopo la seconda guerra mondiale. Verranno tratteggiati la nascita del movimento sociale italiano, la figura di Michelini, il sostegno al governo Tambroni, la capacità oratoria di Almirante fino alla realizzazione del disegno di occupare uno spazio governativo da Fini alla Meloni. La parte non istituzionale e terroristica dei NAR di Giusva Fioravanti, le azioni violente e i rapporti con la banda della Magliana fino ad arrivare alla strage di Bologna. Ma anche l’inserimento nella strategia della tensione e nello stragismo, anni che hanno segnato la fine delle ideologie e lo scivolamento verso la fase filosofica della post modernità. Il Giardino è condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini. Incontri rivolti a tutti, sia appassionati che profani della materia. In questa fase storica sembra essersi risvegliata una curiosità sulle modalità del pensiero umano e il Giardino Filosofico fortemente voluto da Giacomo del Gamba è dedicato alla sua figura perché la sua scomparsa è una perdita culturale per la città. La forza del Giardino è stata quella di coinvolgere tantissimi giovani in un circolo per giovani e veder interagire fasce di età diverse, usando le tematiche filosofiche per tentati di farsi domande su se stessi e sui meccanismi sociali. Gli interessati possono mandare un messaggio whatsapp che avrà valore di prenotazione al numero 320-2436053 e 320-2436053.

