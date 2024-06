Al Giardino Filosofico si parla dell’amore

Si farà un percorso che partirà dal filosofo Empedocle, passando inevitabilmente dal simposio di Platone, alla spinta di amore e terno agostiniana, all’impossibilità dell’amore in Kierkegaard, per entrare nel ventesimo secolo con le visioni di Freud, Fromm, Sartre, andando poi a chiudere con la perdita della capacità dovuta alla liquidità del sistema in Bauman

Il 12 giugno alle 21,15 all’ex cinema Aurora torna il Giardino Filosofico, questa volta dedicato ad un tema filosofico, ovvero l’amore. Amore come curiosità, come negazione della morte, come scoperta di sé.

Il Giardino è condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini, incontri rivolti a tutti, sia appassionati che profani della materia. In questa fase storica sembra essersi risvegliata una curiosità sulle modalità del pensiero umano, la scommessa del giardino filosofico è stata quella di coinvolgere tantissimi giovani, in un circolo per giovani, e veder interagire fasce di età diverse, usando le tematiche filosofiche per tentati di farsi domande su se stessi e sui meccanismi sociali. Gli interessati possono mandare un messaggio Whatsapp che avrà valore di prenotazione al numero 338-3764627.

