Al Giardino Filosofico si parla di Bakunin

Grande sostenitore della comune di Parigi, criticò Marx per il suo sostegno, troppo tiepido, a questa azione. Dopo l’introduzione del prof. Giannini ci sarà il consueto dibattito

Mercoledì 6 settembre alle 21,15 ennesimo appuntamento con il giardino filosofico del prof. Lamberto Giannini, ormai un appuntamento fisso per molti. L’idea partita nel 2020 dall’ex Cinema Aurora ha avuto un successo non prevedibile.

Un appuntamento per appassionati, conoscitori o meno della filosofia. Questo appuntamento sarà dedicato al pensiero del filosofo anarchico Bakunin.

Il pensatore rivoluzionario anarchico, non sostiene l’ipotesi marxista della dittatura del proletariato, ma propone l’abolizione dello stato, che se non verrà abbattuto, si mostrerà sempre di più nella suo versione più sincera e drammatica, ovvero la dittatura militare.

È consigliata la prenotazione al numero Whatsapp 338-3764627.

