Al Giardino Filosofico si parla di Bergson

Il 28 aprile alle 21.15 all’ex Cinema Aurora ci sarà il Giardino Filosofico che tornerà in orario serale. Si parlerà di Bergson e della sua concezione del tempo

Una visione rivoluzionaria che toglie al tempo la dimensione positivista della catena logica degli istanti, per passare ad un tempo emotivo dove passato presente e futuro si intrecciano, dando significato all’esistenza. La filosofia di Bergson caratterizza il ‘900 e influenza il cinema e le arti.

Il Giardino è condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini, incontri rivolti a tutti, sia appassionati che profani della materia.

In questa fase storica sembra essersi risvegliata una curiosità sulle modalità del pensiero umano, il Giardino Filosofico, fortemente voluto da Giacomo Del Gamba, è fortemente dedicato alla sua figura, perché la sua scomparsa è una perdita culturale per la città.

La forza del Giardino è stata quella di coinvolgere tantissimi giovani, in un circolo per giovani, e veder interagire fasce di età diverse, usando le tematiche filosofiche per tentati di farsi domande su se stessi e sui meccanismi sociali.

Gli interessati possono mandare un messaggio Whatsapp che avrà valore di prenotazione al numero 3202436053.

