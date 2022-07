Al Giardino Filosofico si parla di Epicuro e Nietzsche

Del concetto di rivoluzione e filosofia. Rivoluzione come cambi di tematica e periodo, nella storia della filosofia, ovvero passaggio da periodo cosmologico ad antropologico, ontologico ecc. Rivoluzione come crisi di certezze, Epicuro e Nietzsche

Il giorno 20 luglio alle 21,15 all’ex cinema aurora nuovo appuntamento del giardino filosofico, condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini, in questa occasione si parlerà

Le tre ferite narcisistiche freudiane, la rivoluzione comunista in Marx e nella scuola di Francoforte, il passaggio alla post modernità ecc…

Il prof Giannini terrà una conferenza introduttiva , che servirà ad avviare un dibattito con il pubblico presente.

Gli incontri sono rivolti a tutti, sia appassionati che profani della materia. Gli interessati possono mandare un messaggio whatsapp che avrà valore di prenotazione al numero 3383764627

