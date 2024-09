Al Giardino Filosofico si parla di fenomenologia

Il giardino filosofico per molti è ormai un appuntamento fisso per molti , l’idea partita nel 2020 dall’ex cinema Aurora ha avuto un successo non prevedibile .un appuntamento per appassionati, conoscitori o meno della filosofia

Il giorno 18 settembre alle 21,15 ennesimo appuntamento con il giardino filosofico del prof. Lamberto Giannini. Si parlerà della fenomenologia sia nella versione hegeliana sia in quella novecentesca di Husserl.

Hegel scrive la fenomenologia dello spirito , come un romanzo della cultura occidentale , che supera le contraddizione attraverso la riaffermazione di una tradizione contaminata dalla modernità , fino a giungere allo spirito assoluto.

Husserl riprende l’elemento fenomenologico per vedere se si può davvero arrivare alle cose stesse , la filosofia di Husserl è stata ispiratrice delle filosofia di Heidegger

Dopo l’introduzione del prof. Giannini ci sarà il consueto dibattito .

È consigliata la prenotazione al numero Whatsapp 338-37.64.627

