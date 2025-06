Al Giardino Filosofico si parla di Foucault, Derrida e Bauman

Appuntamento da non perdere per gli amanti della filosofia (e non solo): il 18 giugno alle ore 21.15, negli spazi dell’ex Cinema Aurora, torna il Giardino Filosofico, iniziativa culturale che ha saputo negli anni coinvolgere e appassionare un pubblico sempre più ampio, in particolare i giovani.

La serata si terrà nello spazio aperto dell’ex cinema, condizioni meteo permettendo; in caso di maltempo, l’incontro si svolgerà al chiuso. Tema dell’edizione sarà la mutazione del rapporto con il potere e, di conseguenza, con il concetto di diritto nella società liquida e postmoderna.

I filosofi di riferimento della serata saranno tre grandi pensatori del nostro tempo: Michel Foucault, con la sua teoria del biopotere, Jacques Derrida, noto per la sua visione del diritto come concetto decostruibile, e Zygmunt Bauman, padre dell’idea di società liquida.

A guidare la discussione sarà il professor Lamberto Giannini, docente di storia e filosofia e regista, che da tempo conduce con passione questi incontri, rivolgendosi sia agli appassionati della materia che ai semplici curiosi.

Il Giardino Filosofico è anche un omaggio a Giacomo Del Gamba, figura centrale della scena culturale cittadina, scomparso prematuramente. L’intero ciclo di incontri è infatti dedicato a lui, alla sua memoria e alla sua visione di una Livorno capace di pensare e di interrogarsi.

Tra gli elementi più significativi dell’iniziativa, la grande partecipazione giovanile: il Giardino è diventato negli anni un vero e proprio laboratorio intergenerazionale, dove le tematiche filosofiche si fanno strumento di dialogo tra generazioni, domande profonde e riflessioni sui meccanismi della società.

Per partecipare è richiesta la prenotazione tramite WhatsApp, inviando un messaggio al numero 320 243 6053.

Un’occasione per fermarsi a pensare, insieme, in un tempo in cui il pensiero critico è più che mai necessario.

