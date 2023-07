Al Giardino Filosofico si parla di Fromm

Il giorno 26 luglio alle 21,15 all’ex Cinema Aurora, nuovo appuntamento del Giardino Filosofico, condotto dal professore di storia e filosofia e regista, Lamberto Giannini. Si parlerà del pensiero filosofico di Fromm filosofo contemporaneo, esponente della scuola di Francoforte, psicanalista e filosofo , ha inciso sul modo di pensare nel ventesimo secolo.

Si parlerà delle sui principali opere, avere o essere, opera tutt’altro che manichea, l’intellettuale ci descrive due tendenze umane, il problema è che la struttura sociale ha dato una grande importanza all’avere, trascurando l’essere. Per questo abbia perso la più importante delle arti quella di amare. Per amare serve coraggio, umiltà e fedeltà, ma per far questo occorre esserci, e questo è complicato nella modernità. Il capolavoro filosofico è però fuga dalla libertà, dove il filosofo di mostra di come noi abbiamo paura di essere liberi e ci auto costringiamo. Incontri rivolti a tutti , sia appassionati che profani della materia.

