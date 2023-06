Al Giardino Filosofico si parla di Galimberti

Si parlerà del pensiero filosofico di Galimberti. Il nichilismo è diventato l’ospite inquietante del mondo giovanile, un nichilismo che è, del quale non si può fare a meno, e che non riusciamo a trasformare in dimensione attiva

Mercoledì 28 giugno alle 21,15 all’ex Cinema Aurora nuovo appuntamento del Giardino Filosofico, condotto dal professore di storia e filosofia e regista, Lamberto Giannini.

Si parlerà del pensiero filosofico di Galimberti. Il nichilismo è diventato l’ospite inquietante del mondo giovanile, un nichilismo che è, del quale non si può fare a meno, e che non riusciamo a trasformare in dimensione attiva. Si parlerà anche della sua viene di Nietzsche e della sua capacità di trasformare il passato, del mercato che ci conosce meglio di noi stessi.

Incontri rivolti a tutti, sia appassionati che profani della materia.

Gli interessati possono mandare un messaggio whatsapp che avrà valore di prenotazione al numero 338-3764627.

Condividi: