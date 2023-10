Al Giardino Filosofico si parla di Gianni Vattimo

Mercoledì 4 ottobre alle 21,15 ennesimo appuntamento con il Giardino Filosofico del professor Lamberto Giannini, questa volta il tema è obbligato vista la recente scomparsa , si parlerà del pensiero debole di Gianni Vattimo, il filosofo italiano è stato uno dei punti di riferimento mondiale della post modernità.

La caratteristica di Vattimo è però quella di cercare di direzionare il pensiero debole per spingerlo verso l’uguaglianza tra gli uomini, a differenza di altri filosofi postmoderni che hanno spinto all’incoscienza felice. La sua scomparsa toglie alla filosofia uno dei suoi maggiori esponenti.

Il Giardino Filosofico per molti è ormai un appuntamento fisso per molti, l’idea partita nel 2020 dall’ex Cinema Aurora ha avuto un successo non prevedibile. Un appuntamento per appassionati, conoscitori o meno della filosofia. Dopo l’introduzione del prof. Giannini ci sarà il consueto dibattito. È consigliata la prenotazione al numero Whatsapp 338-3764627

