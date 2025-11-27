Al Giardino Filosofico si parla di Giordano Bruno
Lunedì 1 dicembre alle ore 21.15, all’ex Cinema Aurora, torna l’appuntamento con Il Giardino Filosofico, ciclo di incontri dedicati al pensiero umano condotti dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini. Protagonista di questo episodio sarà Giordano Bruno, pensatore tragico ed eroico, figura centrale del Rinascimento europeo. Una vita dedicata alla ricerca incessante, mossa da “eroici furori”, con una visione originalissima della natura, che Bruno vede come animata e in legame profondo con il divino. Una religiosità la sua che spinge la divinità oltre i confini della tradizione, portandolo alla condanna a morte nel 1600. Per Bruno è centrale il concetto di infinito: le stelle non sono pareti dell’universo, ma soli attorno ai quali ruotano altri pianeti. Non esiste un solo universo, ma infiniti universi. Il Giardino Filosofico, fortemente voluto da Giacomo Del Gamba – cui è dedicato – rappresenta una preziosa occasione di riflessione in una fase storica in cui sembra riemergere la curiosità verso il pensiero. Un’iniziativa capace di coinvolgere tanti giovani in un contesto di dialogo intergenerazionale, usando la filosofia per interrogarsi su sé stessi e sulla società. L’incontro è aperto a tutti, appassionati e non. Per partecipare è necessario prenotare inviando un messaggio WhatsApp al numero 345 4378647.
