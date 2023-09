Al giardino filosofico si parla di Kant con il prof. Giannini

Un appuntamento per appassionati, conoscitori o meno della filosofia. Questo appuntamento, il 20 settembre alle 21,15 all'ex cinema Aurora, sarà dedicato al pensiero di un monumento della filosofia: Kant

Il 20 settembre alle 21,15 ennesimo appuntamento con il giardino filosofico del professore Lamberto Giannini. Un appuntamento fisso per molti. L’idea partita nel 2020 dall’ex Cinema Aurora ha avuto un successo non prevedibile. Un appuntamento per appassionati, conoscitori o meno della filosofia. Questo appuntamento sarà dedicato al pensiero di un monumento della filosofia: Kant.

Il criticista per eccellenza, il filosofo che ha separato definitivamente la certezza della verità ed è riuscito a fare una sintesi tra empirismo e razionalismo, tramite i giudizi sintetici a priori .

Kant si è posto tre domande: che cosa posso sapere? Cosa posso fare? Cosa posso sperare? Ed ha risposto con le tre famose critiche: ragion pura, ragion pratica e del giudizio.

Nella serata ci si concentrerà sulla prima e più famosa critica, ovvero quella della ragion pura, sulla distinzione tra mondo noumenico e fenomenico e del rapporto con le scienze matematiche e fisiche e la non scienza la metafisica che indaga, con i limiti imposti dalla ragione, sulle questioni più alte e nobili, ma per questo non riducibili a scienza. Dopo l’introduzione del prof. Giannini ci sarà il consueto dibattito. È consigliata la prenotazione al numero Whatsapp 338-376462.

