Al Giardino filosofico si parla di Kant

Il 14 aprile ore 21.15 all’ex cinema Aurora ci sarà Il Giardino Filosofico in cui si parlerà di Kant. Kant è il filosofo del criticismo, le sue tre critiche sono monumenti della filosofia, la pace perpetua è considerata un’opera minore. In realtà è un trattato politico molto attuale e rilevante. Kant sostiene che è compito della filosofia e la politica evitare la morte violenta. Per questo la guerra è la grande nemica della ragione. Il libro di Kant ha ispirato in modo talvolta autentico e talvolta strumentale , le più importanti organizzazioni internazionali del 900. Il Giardino è condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini. Incontri rivolti a tutti, sia appassionati che profani della materia. In questa fase storica sembra essersi risvegliata una curiosità sulle modalità del pensiero umano. Fortemente voluto da Giacomo Del Gamba, il Giardino è fortemente dedicato alla sua figura perché la sua scomparsa è una perdita culturale per la città. La forza del Giardino è stata quella di coinvolgere tantissimi giovani in un circolo per giovani e veder interagire fasce di età diverse, usando le tematiche filosofiche per tentati di farsi domande su se stessi e sui meccanismi sociali. Gli interessati possono mandare un messaggio whatsapp che avrà valore di prenotazione al numero 3202436053 320 243 6053.

