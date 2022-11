Al Giardino Filosofico si parla di Pier Paolo Pasolini

Il giorno 23 novembre alle 21,15 all’ex Cinema Aurora nuovo appuntamento del Giardino Filosofico, condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini, in questa occasione si parlerà del pensiero filosofico di Pier Paolo Pasolini, personaggio gigantesco è controverso del ‘900 italiano, si dibatterà sul significato filosofico del fantasma dell’origine, della sua spinta ad una rivoluzione plebea che vede il popolo unico protagonista, ma con la contraddizione insanabile che il popolo non può ribellarsi perché non è consapevole, la sua propensione alla vita disperata che si trova nelle borgate, alla sua visone di cinema teatro e televisione.

Dopo una parte introduttiva inizierà il dibattito incontri rivolti a tutti, sia appassionati che profani della materia.

Gli interessati possono mandare un messaggio Whatsapp che avrà valore di prenotazione al numero 338-3764627.

