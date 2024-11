Al Giardino Filosofico si parla di Rivoluzione Russa

Il giorno 7 novembre 2024 alle 21,15 all’ex Cinema Aurora "Il Giardino Filosofico", questa volta dedicato ad un argomento che spazia dallo storico al filosofico, ovvero la Rivoluzione Russa

Il giorno 7 novembre 2024 alle 21,15 all’ex Cinema Aurora “Il Giardino Filosofico”, questa volta dedicato ad un argomento che spazia dallo storico al filosofico, ovvero la Rivoluzione Russa. La rivoluzione che ha vuoto il suo apice il giorno 25 ottobre 1917 secondo il calendario russo, che corrisponde in realtà al nostro 7 novembre , quindi la conferenza si svolgerà esattamente 107 anni dopo la presa del Palazzo d’Inverno.

Ci si concentra sulla figura di Lenin come filosofo, il quale capisce che il comunismo non arriverà aspettando le contraddizioni del capitalismo industriale, ma anticipando i tempi.

I concetti cardine di Lenin sono la rivoluzione come motore della storia, il materialismo dialettico e l’evoluzione dell’imperialismo che è diventato rapidamente monopolistico. Una parte sarà dedicate alle vicende storiche della rivoluzione di febbraio , le tesi di aprile fino ad arrivare alla rivoluzione di ottobre.

Il giardino è condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini, incontri rivolti a tutti, sia appassionati che profani della materia. In questa fase storica sembra essersi risvegliata una curiosità sulle modalità del pensiero umano , la scommessa del Giardino Filosofico è stata quella di coinvolgere tantissimi giovani, in un circolo per giovani e veder interagire fasce di età diverse, usando le tematiche filosofiche per tentati di farsi domande su se stessi e sui meccanismi sociali. Gli interessati possono mandare un messaggio Whatsapp che avrà valore di prenotazione al numero 338-3764627

Condividi:

Riproduzione riservata ©