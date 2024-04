Al Giardino Filosofico si parla di Sartre

Il giorno 17 aprile alle 21,15 all’ex Cinema Aurora il Giardino Filosofico, dedicato a Sartre. Si parlerà di esistenzialismo, partendo dal rovesciamento della tesi platonica, per arrivare al collegamento tra esistenzialismo e umanismo

Il giorno 17 aprile alle 21,15 all’ex Cinema Aurora il Giardino Filosofico, dedicato a Sartre. Si parlerà di esistenzialismo, partendo dal rovesciamento della tesi platonica, per arrivare al collegamento tra esistenzialismo e umanismo. Sarà toccata anche l’opera l’essere e il nulla, dunque ve viene messo il concetto di Dio mancato. Verrà trattato anche l’impegno politico movimentista dell’autore francese. Sartre un filosofo ma anche un letterato, con uno stile di vita bizzarro ed affascinante. Il giardino è condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini, incontri rivolti a tutti , sia appassionati che profani della materia. In questa fase storica sembra essersi risvegliata una curiosità sulle modalità del pensiero umano, la scommessa del giardino filosofico è stata quella di coinvolgere tantissimi giovani, in un circolo per giovani, e veder interagire fasce di età diverse, usando le tematiche filosofiche per tentati di farsi domande su se stessi e sui meccanismi sociali. Gli interessati possono mandare un messaggio Whatsapp che avrà valore di prenotazione al numero 3383764627.

Condividi:

Riproduzione riservata ©