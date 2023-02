Al Giardino Filosofico si parla di Sartre

Il giorno 22 febbraio alle 21,15 all’ex cinema Aurora nuovo appuntamento del Giardino Filosofico, condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini.

Si parlerà del pensiero filosofico di Sartre, l’autore esistenzialista per eccellenza, è infatti il filosofo francese a rovesciare la tesi platonica e da ora è l’esistenza che precede l’essenza, non può esserci un Dio se partiamo dall’esistenza umana, questo provoca una grande spinta alla libertà ma anche all’angoscia.

Si parlerà anche dell’importanza dell’impegno che un intellettuale deve avere per movimentare la società, facendo uscire gli uomini dalla serialità, alla fine ci sarà il dibattito incontri rivolti a tutti, sia appassionati che profani della materia.

Gli interessati possono mandare un messaggio Whatsapp che avrà valore di prenotazione al numero 3383764627.

