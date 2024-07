Al Giardino Filosofico si parla di Schopenhauer ed Hegel

Il giardino è condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini. Incontri rivolti a tutti, sia appassionati che profani della materia. Appuntamento 11 luglio ore 21, 15 all’ex cinema Aurora

L’11 luglio ore 21, 15 all’ex cinema Aurora il giardino filosofico questa volta è dedicato a due filosofi: Schopenhauer ed Hegel. Si parlerà delle scontro filosofico tra i due che portò Schopenhauer a scrivere articolo offensivo contro il grande maestro ottocentesco Hegel. Il motivo del contendere è prettamente filosofico. Schopenhauer è convinto che storia e filosofia sono scisse e il destino dell’uomo sia nelle mani di una natura malefica non interessata alle sue sorti, mentre Hegel vede un unico spirito che comprende tutto. Hegel è rassicurante ed ottimista nei confronti dell’Occidente e vede il mondo limitato all’Occidente stesso. Schopenhauer vede l’occidente incapace di combattere contro la volontà di vivere cieca irrazionale e questo lo porterà ad un profondo pessimismo. Il giardino è condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini. Incontri rivolti a tutti, sia appassionati che profani della materia. In questa fase storica sembra essersi risvegliata una curiosità sulle modalità del pensiero umano la scommessa del giardino filosofico è stata quella di coinvolgere tantissimi giovani in un circolo per giovani e veder interagire fasce di età diverse, usando le tematiche filosofiche per tentati di farsi domande su se stessi e sui meccanismi sociali. Gli interessati possono mandare un messaggio whatsapp che avrà valore di prenotazione al numero 3383764627.

